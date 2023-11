Milan-Udinese, Cioffi: “Ricevuto tante certezze, Samardzic dia il massimo”

Gabriele Cioffi, neo allenatore dell’ Udinese, ha presentato la sfida col Milan in conferenza. Queste le sue parole: “La Coppa Italia mi ha dato tante certezze nonostante la sconfitta. La Coppa non è stata sacrificata per il campionato, sto cercando di conoscere tutti i miei giocatori e i giovani. Sono arrivato nove giorni fa, l’unico modo per conoscere al meglio i giocatori é vederli all’opera sul campo. Per quanto mi riguarda, hanno risposto presente”.

Su Samardzic si è esposto così: “Che Samardzic rimanga o no a me non interessa. Mi interessa quello che può dare in questi giorni, mesi da tesserato dell’Udinese. Ha delle qualità incredibili con la palla e senza palla, ma deve dare sempre il massimo. I rimpiazzi non mancano”.

Ha poi concluso: “Pareggiare col Monza é un buon risultato. Per domani non so ancora se la formazione sia uguale a quella di domenica scorsa, ho ancora dei dubbi da sciogliere. Pafundi si allena bene e si è reso subito disponibile, arriverà il suo momento. Domani mi aspetto di vedere la mia squadra pungere quando ne ha l’occasione. Proveremo a fare risultato”.