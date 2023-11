Milan-Udinese 0-1: rossoneri sommersi dai fischi dopo la sconfitta

Fischi assordanti per il Milan che non esce dalla crisi, anzi, ci piomba con tutte e due le scarpe. I rossoneri vengono battuti in casa per 0-1 dall’Udinese, che così vince la sua prima partita stagionale in Serie A, e i tifosi sono furiosi per questo nuovo passo falso di una squadra che ha conquistato appena un punto nelle ultime tre in campionato più la sconfitta col Psg. Traballa ora anche la posizione di Stefano Pioli, sfiduciato dalla tifoseria rossonera con questi fischi assordanti.