Pagelle Milan-Udinese 0-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Milan-Udinese 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Meazza non ci sono gol nel primo tempo, poi nella ripresa arriva il vantaggio dei friulani con il rigore concesso da Sacchi per un lieve tocco di Adli ai danni di Ebosele che porta sul dischetto Pereyra. Assalto rossonero nel finale ma non muta il risultato. Di seguito ecco le immagini salienti.

GLI HIGHLIGHTS

MILAN (4-4-2): Maignan 6.5; Calabria 5.5, Thiaw 6, Tomori 6, Florenzi 5.5; Musah 5.5 (37′ st Romero sv), Krunic 5 (1′ st Adli 5.5), Reijnders 5 (22′ st Loftus-Cheek 6), Leao 5.5; Giroud 5, Jovic 5 (1′ st Okafor 5). In panchina: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Jimenez, Pobega. Allenatore: Pioli 5

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri 7.5; Perez 6.5, Dijol 7, Kabasele 7; Ebosele 7 (39′ st Ferreira sv), Samardzic 6.5 (33′ st Thauvin sv), Walace 6.5, Payero 6.5 (27′ st Lovric 6), Zemura 6.5 (39′ st Kamara sv); Pereyra 7; Success 6.5 (39′ st Lucca sv). In panchina: Okoye, Padelli, Guessand, Tikvic, Masina, Quina, Camara, Zarraga, Aké, Pafundi. Allenatore: Cioffi 7

ARBITRO: Sacchi di Macerata 5.5

RETE: 18′ st Pereyra (rig).

NOTE: serata piovosa, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Krunic, Perez, Kabasele. Angoli 11-5. Recupero 1′ pt, 7′ +1′ st.