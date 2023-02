Milan-Tottenham, Pioli: “Conte uno dei pochi a congratularsi per lo Scudetto”

“Conte? Si moltiplicano le difficoltà, è un grande allenatore che cura i dettagli e prepara bene le partite. Le squadre inglesi hanno fisicità e intensità, con dettami ancora più precisi grazie a Conte. L’ottavo di Champions è difficile. Antonio è uno dei pochi colleghi ad avermi chiamato per congratularsi con lo Scudetto”. Lo ha detto l’allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match contro il Tottenham nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra rossonera, reduce dalla vittoria scaccia crisi col Torino, cerca certezze in quello che è un habitat naturale: “Vincere la Champions potrebbe essere un sogno, ma siamo bravi a costruire qualcosa di speciale. Inutile pensarci se non riusciamo a superare questo turno”. Non ci sarà Bennacer perché “non possiamo rischiare”. Sulle chiavi di gioco, Pioli non ha dubbi: “Dobbiamo pretendere un Milan ad alti livelli in termini di qualità tecnica, intensità e scelte di gioco. La squadra deve provare a comandare la partita, prendendo campo e cercando di essere presenti e sempre pericolosi. Ci troveremo di fronte un tridente di alto livello, la fase difensiva dovrà essere di grande compattezza. De Ketelaere? Trequarti nel centro destra, è la miglior posizione nel nuovo modulo”.