Milan-Torino 1-0, Tiziano Crudeli gioisce per la vittoria targata Giroud (VIDEO)

di Giorgio Billone 28

Tiziano Crudeli torna a gioire perché il suo Milan finalmente ha vinto dopo un mese di bocconi amari. E così, con l’1-0 al Torino firmato Giroud, il giornalista tifoso rossonero esulta e impazzisce di felicità per questi tre punti che fanno tornare il buonumore in casa Diavolo. In alto ecco il video del commento di Crudeli su 7 Gold a Diretta Stadio in Milan-Torino.