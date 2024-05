Milan, Thiaw: “I tifosi hanno tutto il diritto di arrabbiarsi, dobbiamo migliorare”

Il difensore del Milan Malick Thiaw, in occasione di un evento organizzato dal brand di abbigliamento tecnico Under Armour, presso la Brand New House Under Armour di Piazza Gae Aulenti a Milano, ha così parlato situazione attuale in casa rossonera: “Il Milan è davvero una grande squadra, non siamo arrivati ai risultati che volevamo e hanno tutto il diritto di essere arrabbiati perché amano il club. Dobbiamo fare sicuramente meglio. A volte ami così tanto una squadra che può capitare di non essere soddisfatto di quello che succede in campo e delle prestazioni dei giocatori. Dobbiamo accettarlo, ascoltare cosa dicono e vedere cosa possiamo fare meglio nella prossima stagione”.

“Se sono un leader nello spogliatoio? No, no, non ancora. Non è una cosa che arriva velocemente, devo guadagnarmela sul campo e nel tempo”, ha aggiunto il tedesco.

Infine una battuta su Paolo Maldini, bandiera rossonera che lo ha portato al Milan: “Come giocatore non posso dire molto, l’ho visto poco, solo su YouTube. Ma comunque è uno dei migliori, se non il miglior difensore di tutti i tempi. È stato davvero un piacere avere l’opportunità di confrontarmi con lui per un anno. Mi ha dato consigli speciali? Sì certo, ma li tengo per me (ride, ndr)”.