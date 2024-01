Milan, Theo Hernandez: “Siamo sempre stati con Pioli”

“Pioli? Noi siamo stati sempre con lui, non ascoltiamo quello che dice la gente. Tutta la squadra è con il mister e siamo con lui fino alla fine”. Lo ha detto il difensore del Milan, Theo Hernandez dopo la vittoria per 3-0 sul campo dell’Empoli. La squadra rossonera torna a vincere fuori casa dopo quattro trasferte a secco: “Abbiamo avuto un periodo un po’ difficile e complicato – spiega a Sky -, ma quando vinci sei felice e noi penso che abbiamo fatto cose belle in queste partite, da squadra. Non abbiamo mai ascoltato quello che diceva la gente fuori, abbiamo lavorato bene e per questo abbiamo vinto”. A proposito del nuovo ruolo di centrale: “Abbiamo tanti infortuni, il mister mi ha chiesto se potevo giocare da centrale e io ho risposto che sarei stato felice di dare una mano”.