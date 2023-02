Milan, svelata la nuova quarta maglia realizzata con Kocké: debutto contro l’Atalanta (FOTO)

Nella giornata odierna il Milan , attraverso il proprio sito ufficiale, ha svelato la sua nuova quarta maglia per la stagione attualmente in corso. Il nuovo outfit, realizzato da Puma con la casa di moda parigina Kocké, ha una linea “a pixel” che al rossonero affianca anche dettagli dorati, con una linea che richiama i giochi a 8-bit della grafica dei primi anni di internet. Il debutto di questa nuova cassa è previsto nel big-match contro l’Atalanta, che andrà in scena domenica sera alle ore 20:45.