Milan, Sky: idea Chukwuemeka del Chelsea, era già stato cercato la scorsa estate

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan ha messo nel mirino Carney Chukwuemeka. I rossoneri avevano già cercato il centrocampista classe 2003 la scorsa estate, salvo poi veder sfumare l’obiettivo poiché dall’Aston Villa si trasferì al Chelsea. Il calciatore inglese potrebbe tuttavia approdare a Milano, un anno dopo, con la formula del prestito con diritto di riscatto. In stagione, Chukwuemeka ha collezionato 14 presenze in Premier League con i Blues per un totale di 345 minuti. Niente da fare invece per Youri Tielemans, accostato al Milan ma anche alla Roma. Il centrocampista belga resterà infatti in Premier League e nei prossimi giorni firmerà un contratto con l’Aston Villa.