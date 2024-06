Milan, Shevchenko: “Fonseca persona seria e competente. Giroud? Sostituirlo non sarà facile”

“Non so se sia ufficiale oppure no, posso dire che Paulo in Ucraina ha lavorato bene e ha lasciato un segno. È una persona competente e perbene. Una persona seria. Poi non so che piani abbia il Milan e quali siano i suoi. Ne parleranno, presumo“. Così Andriy Shevchenko, che in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Paulo Fonseca e di un suo possibile approdo sulla panchina rossonera.

Il presidente della Federcalcio ucraina ha poi parlato anche del calciomercato e in particolare del dopo-Giroud: “Mi sembra logico acquistare un grande attaccante in virtù dell’addio del francese, che ha fatto cose favolose. Sostituirlo non sarà facile. Senza di lui servirà un’altra punta vera, in grado di garantire 16-17 gol. Il problema della squadra negli ultimi tempi è stato quello degli attaccanti che segnano poco. Lukaku? Le sue caratteristiche le conosciamo. Dipende dall’allenatore e da come vuole giocare“.