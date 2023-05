Milan, Shevchenko: “Credo in Maldini, farà di tutto per rafforzare la squadra”

Prosegue la preparazione del Milan in vista della sfida di domenica sera contro la Juventus all’Allianz Stadium. Una sfida delicata per l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Andriy Shevchenko ha parlato al margine della Padel Cup a Roma, uno degli eventi di contorno organizzati dalla Lega Serie A in occasione della finale di Coppa Italia dichiarando: “La sconfitta del Milan nel derby di Champions è stata pesante, ma l’Inter ha vinto meritatamente, soprattutto nei primi 15 minuti dell’andata ha giocato un bellissimo calcio. Ma è stata una bella stagione per i rossoneri, nonostante le tante difficoltà è arrivato in semifinale. Anche quella di Pioli è una buona stagione, il Milan è in corsa per il quarto posto, ha raggiunto la semifinale di Champions. Pioli è un grande allenatore, l’anno scorso ha vinto lo scudetto giocando benissimo, spero che continui così”.