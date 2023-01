Milan-Sassuolo, Carnevali: “Ci aspettavamo di più da Dionisi e i giocatori, momento non facile”

“La classifica la dobbiamo guardare attentamente, preoccuparsi non è la parola corretta ma dobbiamo far attenzione, perché la Serie A è un campionato difficile, ci sarà da soffrire un po’ dopo dieci anni di Serie A in cui siamo stati abituati a vedere il Sassuolo in posizioni di classifica un po’ più alta, ma questo è il calcio. Mi aspettavo di più da tutti, da allenatore e giocatori, facciamo parte di un club e siamo tutti sullo stesso piano, dobbiamo cercare di dare il massimo, lo stiamo dando, ci sono state un po’ di difficoltà”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, prima della sfida contro il Milan: “Dionisi gode della nostra massima fiducia, la squadra si allena bene e siamo convinti che possiamo e dobbiamo recuperare. E’ un momento così, non è facile, non sottovalutiamo la situazione e dobbiamo stare uniti e venirne fuori. Noi abbiamo dei problemi in bassa classifica, ma se parlate del Milan lo vedete in alta classifica ma con gli stessi problemi”.

Sul mercato e sui singoli: “Faremo qualcosa in uscita sul mercato, in entrata vediamo e valutiamo, siamo già convinti che abbiamo una buona rosa. Stiamo parlando col Bologna, vediamo: ci sono anche altre situazioni per Kyriakopoulos, vediamo se riusciamo a portarla a termine. Maxime Lopez? E’ reduce da un infortunio, è stato fermo e sta recuperando. Non dobbiamo essere noi a tirargli le orecchie, ma lui a essere consapevole delle sue qualità e ritornare prima possibile nelle giuste condizioni, spetta a lui trovare forma fisica e concentrazione, è uno dei nostri migliori giocatori e deve darci qualcosa, lo aspettiamo”.