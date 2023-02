Milan, Salvini: “Si può perdere, ma serve dignità. Le formazioni di Pioli lasciano perplessi”

“Io ho cominciato a seguire il Milan in Serie B, quindi non mi spaventa soffrire. Quello che mi spaventa del Milan nell’ultimo periodo e, in particolare, del derby è la rassegnazione. Io di derby ne ho persi però non hanno giocato: 7-8 difensori, Pioli insiste. Il Milan può vincere o perdere, ma con dignità”. Lo ha detto il vicepresidente del consiglio e ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, parlando del momento del Milan: “Non do giudizi ma spero in un rinascimento. Diciamo che le formazioni che Pioli ha messo in campo nelle ultime settimane ci hanno lasciato perplessi. Pioli ci ha regalato un’emozione insperata l’anno scorso, però in questo momento non mi sembra che… Il materiale è quello che è e la campagna acquisti è quello che è. Diciamo che se insiste a giocare con tre difensori, non abbiamo Maldini, Costacurta e Baresi. Poi se mi lasci fuori i giovani. Io sono cresciuto vedendo tante cose strane però Messias e Krunic…”.