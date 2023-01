Milan-Roma, Tonali ammonito per proteste: era diffidato, salta il Lecce

Sandro Tonali non giocherà contro il Lecce. Il centrocampista rossonero, nel corso di Milan-Roma, è stato ammonito per proteste, per la rabbia dopo un rigore giustamente non concesso per un inesistente fallo di mano. Ammonizione davvero ingenua per il mediano di Pioli, che addirittura ha costretto l’arbitro a fermare il gioco di sua iniziativa per estrarre il cartellino giallo nei confronti del numero 8.