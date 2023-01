Milan-Roma, due daspo a San Siro: un romanista sorpreso a spacciare

di Redazione 34

Sono due i tifosi raggiunti da Daspo rispettivamente di 2 e 3 anni a seguito di due distinti episodi avvenuti ieri prima dell’inizio della partita Milan-Roma che si è giocata allo stadio Meazza a Milano. Lo ha reso noto la Questura. Un tifoso milanista di 18 anni, incensurato, che ha cercato di entrare con la forza al prefiltraggio, e un supporter romanista di 40 anni che è stato sorpreso con delle dosi di droga. Il primo è stato notato da un agente che è intervenuto per bloccarlo, e che poi lo ha denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Il secondo ha cercato di eludere i controlli degli steward e quando è stato scoperto ha estratto dagli slip un pacchetto contenente 22 dosi di cocaina e una di hashish e ha cercato di disfarsene. Dopo essere stato fermato, è stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Poi entrambi sono stati raggiunti dai due provvedimenti.