Milan, Roback racconta: “Non volevo vedere nessuno, così mi sono chiuso in me stesso”

Il giovane attaccante del Milan, Emil Roback, attualmente in prestito al Norrköping, è stato al centro della cronaca negli scorsi giorni per la sua temporanea ‘scomparsa’ durata quattordici giorni. Fortunatamente si è risolto tutto per il meglio e il giocatore, dopo essere tornato a farsi vedere, ha spiegato la sua situazione nel corso di un’intervista rilasciata a Sportbladet: “Nell’ultimo periodo non mi sento bene, anzi sto molto male. Non volevo uscire o vedere qualcuno, solo la mia famiglia. Sapevo di non avere la testa al posto giusto e così mi sono chiuso in me stesso. Non era la cosa giusta da fare, ma è andata così. Potrebbe trattarsi di depressione, una cosa che non avevo mai provato prima”.