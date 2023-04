Milan, rinnovo Ibrahimovic sempre più lontano: decisivi i troppi infortuni

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic sembrano destinati a separarsi a fine stagione. La stampa francese rilancia infatti la notizia secondo cui i rossoneri avrebbero deciso di non prolungare il contratto dello svedese. Come riportato da Footmercato, sono stati i numerosi infortuni a far pendere la bilancia dalla parte della separazione. Dopo il lungo problema al ginocchio, Ibrahimovic adesso è alle prese con un problema alla coscia che lo sta tenendo fuori in queste settimane. Con ogni probabilità quindi queste saranno le ultime settimane di “Ibra” da giocatore del Milan.