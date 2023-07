Luka Romero si è preso la scena nella serata di Milan-Real Madrd, amichevole che ha avuto luogo negli USA e che ha incoronato i blancos di Ancelotti, capaci di imporsi in rimonta per 3-2. Al 42′ l’ex attaccante della Lazio, approdato da svincolato in rossonero, ha preso palla dal limite dell’area e ha disegnato una traiettoria letale per il portiere avversario.