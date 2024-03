Milan, Pulisic: “L’episodio con la Lazio? Non ho alcunché da rimproverarmi”

“Il gol è stato abbastanza fortunato ma sono contento: abbiamo preso tre punti importanti”. Lo ha detto l’attaccante del Milan, Christian Pulisic ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta dai rossoneri contro l’Empoli per 1-0, grazie a una rete siglata proprio dallo statunitense (con deviazione di Luperto). “Sono in uno dei migliori momenti di forma della carriera. Sento grande fiducia da parte dello staff e di tutto l’ambiente – aggiunge l’ex Chelsea -. Spero di continuare così. L’episodio contro la Lazio? Non era mia intenzione fare qualcosa di sbagliato, non mi sono accorto di nulla in quel momento. Non ho alcunché da rimproverarmi. Le persone da fuori possono dire quello che vogliono”, ha aggiunto il rossonero, soffermandosi sulle polemiche per le espulsioni di Pellegrini e Guendouzi (oltre a quella di Marusic) all’Olimpico. In quell’occasione, il terzino biancoceleste fu espulso per aver trattenuto Pulisic, colpevole secondo i laziali di non essersi fermato per favorire i soccorsi a Castellanos rimasto a terra. Ora c’è il secondo round di Europa League e lo statunitense si dice fiducioso. “Contro lo Slavia Praga, all’andata, abbiamo fatto una bella partita in attacco ma dovevamo essere più solidi in fase difensiva”, ha concluso Pulisic.