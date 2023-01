Milan, presidente Guaranì: “Pagati 500.000 dollari per Vasquez, la metà andati al giocatore”

Ai microfoni di Radio ABC Cardinal, il presidente del Guaranì, Emilio Daher, ha commentato la cessione del portiere Devis Vasquez al Milan, in particolare rivelando le cifre e la modalità del trasferimento: “I rossoneri hanno pagato 500.000 dollari per Devis Vasquez. Sarebbero 250.000 dollari per noi e il resto per il giocatore”. Dunque la metà sono andati direttamente al giocatore e al suo entourage, come spesso capita coi sudamericani, mentre il resto va al club paraguaiano.