Milan, Pioli: “Manca lucidità, non la determinazione. Supercoppa? Vogliamo vincerla”

Stefano Pioli ha terminato da poco la consueta conferenza stampa pre gara, alla vigilia della sfida contro il Lecce. Sull’avversaria pugliese ha subito dichiarato: “Giocheremo contro una squadra che ha grande fiducia, stanno bene in campo e mentalmente. Ci metteranno in difficoltà domani”. Poi concentrandosi sul periodo generale della sua formazione ha dichiarato: “Vedo molta determinazione e volontà nei ragazzi. Sappiamo che nelle ultime partite non abbiamo fatto del nostro meglio, però ho visto della voglia di imparare dai nostri errori e provare a fare qualcosa di più. Col Torino abbiamo fatto 36 tiri contro la porta avversaria, c’è mancata lucidità. Contro la Roma abbiamo dominato fino alla fine, ma poi ci manca qualcosa sul finale. Siamo delusi e rammaricati di non aver portato a casa dei match sotto il nostro controllo”.

Sugli infortuni: “Più siamo e più la squadra è forte. Prima recuperiamo tutti gli infortunati è meglio è, Rebic viene con noi perché potrebbe essere recuperato per la finale di Supercoppa, gli altri spero di riaverli presto per avere un gruppo solito”. OBIETTIVI: “Vogliamo vincere qualcosa, sappiamo che siamo sotto mira soprattutto perché abbiamo vinto lo Scudetto l’anno scorso. Intanto pensiamo alla Supercoppa, vogliamo portarla a casa, poi il campionato è lungo e penseremo anche a quello. Rinnovo Bennacer? Sono felicissimo, è un ragazzo molto ambizioso e tutti dovrebbero prendere esempio. Spero che sugli altri rinnovi arrivino altre buone notizie, me lo auguro…”. Il tecnico rossonero ha poi concluso parlando dell’attesa sfida tra Napoli e Juventus: “Allegri e Spalletti sono due allenatori a cui piace sfidarsi. Sicuramente mi godrò la partita, brillantezza da un lato e concretezza dall’altro. Sarà una bella sfida”