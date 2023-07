Milan, Pioli: “Bisognerà apportare dei cambiamenti per tornare a vincere”

Nuova stagione a Milanello, mister Stefano Pioli, giunto alla quinta stagione in rossonero, ha presentato quest’oggi la nuova stagione ai microfoni ufficiali del club. “Anche quest’anno ho grande voglia di fare cose importanti. La scorsa stagione è stata particolare, per questo ho cercato di riposare il più possibile, ma adesso è tempo di iniziare a lavorare, con passione ed entusiasmo. E’ il momento di tornare in campo e progettare la prossima stagione, capire dove poter migliorare e come si può credere. Adesso purtroppo fino al 20 luglio non ci sarà il gruppo per intero, adesso sarà un momento d’ingresso, test fisici, conoscenza con i nuovi giocatori, e poi chiaramente mi auguro che da qui alla partenza per l’America, avremo un gruppo più concreto, il mercato purtroppo finisce il 31 agosto”.

Il tecnico ha poi proseguito: “Non mi piace parlare dei singoli, ma che ci saranno dei cambiamenti si. In attacco abbiamo perso Zlatan, e quindi sicuramente è un obiettivo andare a colmare qualche mancanza. E’ il momento di apportare cambiamenti anche per quanto riguarda la tattica, mi sento attualmente un architetto di una casa con una struttura solida, ma con qualche zona da dover rimettere a nuovo, per ottenere qualcosa ancora di meglio. Stiamo cercando di trovare giocatori adatti per il nostro gioco, di qualità e intelligenza”.

“Cardinale l’ho sentito stamattina, ci ha incoraggiato e stimolato. La sua vicinanza ci fa sempre molto piacere. Perdita di Tonali? Si sentirà, dovrà essere sostituito in maniera importante. Sarà un campionato difficile quest’anno, e i pronostici non contano. Tutti gli avversari vanno rispettati ma noi dobbiamo portare avanti la nostra qualità. I nuovi arrivati sono molto contenti e soddisfatti, sanno dove sono e voglio dare tanto. Al di là delle loro qualità tecniche, c’è bisogno della loro motivazione. Stiamo cercando questi tipi di giocatori”.