Milan: operazione riuscita per Ballo-Touré, previsto un mese di stop

Operazione riuscita per il difensore del Milan, Fodè Ballo-Touré, dopo l’infortunio alla spalla subito nel corso dell’amichevole contro il PSV. Come scritto nel comunicato ufficiale del Milan, il calciatore rossonero è stato sottoposto alla riduzione e sintesi di una lussazione acromion clavelare della spalla destra all’IRCCS Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano. I tempi di recupero stimati sono di 4 settimane, dunque Pioli dovrà rinunciare dell’apporto del difensore per tutto il mese di gennaio.