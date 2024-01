Milan, Okafor annuncia: “Sono tornato”. L’attaccante va verso la convocazione contro la Roma

Buone notizie per il Milan e per Stefano Pioli, che riabbraccia Noah Okafor. L’attaccante elvetico si era infortunato in occasione del match di San Siro contro il Monza ma ha finalmente recuperato ed è pronto a tornare a disposizione. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un post sui social, scrivendo “Sono tornato“‘ con l’emoticon del fuoco. Okafor tornerà dunque ad allenarsi in gruppo e, salvo sorprese, farà parte dei convocati per il match valido per la 20^ giornata di Serie A contro la Roma.

I'm back 🔥 — Noah Okafor (@noah_okafor) January 11, 2024