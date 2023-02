Milan, niente Adana Demirspor per Bakayoko: il giocatore ha scelto di restare

Accostato a numerosi club in questa finestra di calciomercato invernale, Tiémoué Bakayoko alla fine ha scelto di restare al Milan. Nonostante non sia mai sceso in campo in stagione, essendo ormai da tempo ai margini del progetto tecnico, il centrocampista ha comunque insistito per rimanere in rossonero. Negli ultimi giorni si era parlato di un interesse dell’Adana Demirspor, disposto a prelevarlo anche coinvolgendo il Chelsea, che detiene il cartellino del giocatore. Bakayoko però ha messo in chiaro le sue intenzioni, ovvero restare a Milano, e ha declinato tutte le offerte. Il centrocampista si allenerà dunque a Milanello fino a fine stagione e, qualora dovesse essere chiamato in causa, si farà trovare pronto.