Milan, Nesta: “C’è bisogno di un attaccante. Leao? Thiago Silva l’ha chiuso con la sigaretta”

Intervenuto su Twitch ai microfoni della BoboTV, l’ex calciatore Alessandro Nesta ha analizzato il delicato momento che sta vivendo il Milan: “Io metterei un terzo centrocampista. Maldini? Credo che stia parlando della difesa con Pioli“. Sul mercato, invece: “Bisogna intervenire sulla panchina, non si possono sempre friggere gli stessi 11. Personalmente investirei su un attaccante. C’è bisogno di un centravanti che la butti dentro, Zlatan e Giroud hanno ormai la loro età“.

Nesta si è poi focalizzato su due giocatori in particolare: “Leao può giocare ovunque per le potenzialità che ha, ma ancora non riconosce lo spazio. Contro il Chelsea Thiago Silva capiva tre ora prima che continuava a venir dentro e lo chiudeva con la sigaretta. Giocatore straordinario, ma deve imparare ad attaccare lo spazio anche senza palla. Theo Hernandez è pronto per un top club, magari in un altro contesto può rendere anche di più“.