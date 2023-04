Milan-Napoli, Osimhen ancora a parte e Simeone out. Ma Raspadori torna in gruppo

Victor Osimhen è ancora in dubbio per Milan-Napoli, andata dei quarti di finle di Champions League. L’attaccante ha svolto lavoro individuale in campo ed è a serio rischio forfait per l’appuntamento a San Siro. Brutte notizie anche per Giovanni Simeone che si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. La nota lieta riguarda invece Giacomo Raspadori, che è tornato a lavorare con il resto dei compagni ed è ora il principale candidato per guidare il tridente offensivo contro il Milan. A Castel Volturno il gruppo, dopo una prima fase di attivazione e torello, ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. A chiusura di seduta, spazio alle situazioni di gioco su palle inattive.