Milan, Musah: “Oggi mi sono trovato bene da esterno”

“Oggi mi sono trovato bene da esterno. Ho caratteristiche che mi permettono di giocare sulla fascia. Mi piace sia giocare in mezzo che più esterno”. Queste le parole di Yunus Musah ai microfoni di Dazn al termine della vittoria del Milan per 1-0 sull’Hellas Verona. “I tifosi ci aiutano tanto, perché quando siamo in campo li sentiamo bene. Sono fantastici. Sapere soffrire è molto importante. Mi piace la reazione avuta dalla squadra oggi”.