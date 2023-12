Milan-Monza oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Monza, valevole per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. I rossoneri vogliono tornare al successo dopo il ko di Bergamo e sperano di ripartire dalla vittoria di Champions League ottenuta a Newcastle. Impegno tutt’altro che facile per la squadra di Pioli, che recupera Kjaer ma perde Musah, opposto al Monza di Palladino, sorpresa – anzi conferma – di questa prima metà di stagione e pronto a dare del filo da torcere agli avversari. La sfida è in programma oggi, domenica 17 dicembre, alle ore 12:30 a San Siro. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go.