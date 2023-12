Siviglia, quattro allenatori esonerati in un anno e mezzo: Quique Sanchez Flores favorito per la panchina

Dodici partite tra Liga e Champions League, zero vittorie. Alla fine l’esonero di Diego Alonso è stata l’unica soluzione che il Siviglia potesse prendere alla luce dell’eliminazione dall’Europa e del sedicesimo posto in Liga. Dopo l’addio di Mendilibar e il licenziamento del tecnico uruguaiano, è tempo di nuove scelte per il club andaluso che deve dare stabilità ad una squadra che rischia per il secondo anno di fila di lottare nei bassifondi della classifica. Quattro i tecnici esonerati in poco più di un anno. Il Siviglia non può più permettersi di sbagliare (anche perché stavolta non c’è neanche più l’Europa League come salvagente) e al momento Quique Sánchez Flores è il favorito. Le alternative sono Diego Martínez o Manolo Jiménez.