Milan, Moncada: “Qui c’è molta più pressione rispetto al Monaco”

Il direttore dell’area tecnica del Milan Geoffrey Moncada ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club in cui ha parlato della sua carriera: “Il primo contatto con il calcio è stato Lens-Monaco, ho cominciato a vedere quando la squadra era campione con Trezeguet. Ho visto la partita e ho capito subito che era il mio percorso di lavoro che volevo fare. Mio papà mi ha fatto vedere le partite di Monaco e Marsiglia, ho cominciato a seguire e sono diventato pazzo per il calcio. Mi piace molto di più il calcio italiano, in quei periodi aveva Zidane. Poi mi piacciono molto Spagna e Portogallo“. Su come ha conosciuto i rossoneri: “Il Milan ha avuto tanti giocatori francesi, come Desailly. Nella tv pubblica si poteva vedere la Champions e così ho conosciuto il Milan, i tifosi e questa bella maglietta. Era una squadra molto forte e tutti ne parlavano bene“.

Parlando del suo passato da calciatore invece Moncada ha rivelato: “Ero come Gattuso. Non ero alto ma cattivo, tanto pressing e intensità. Sono nato nell’1986 e il calcio francese stava diventando grande. Non ero male, non ero un super giocatore, ma ho visto che non avevo il profilo giusto per giocare. Poi mi è piaciuto molto di più il mondo del calcio che giocare a calcio. Mi è piaciuto l’allenatore, il ds, il presidente perché era difficile da fare“. Sulla sua carriera dietro la scrivania: “Ho studiato marketing, era interessante perché lavoravo di gruppo ma mi mancava qualcosa a livello sportivo. Alla fine della mia da giocatore e di studio, sono andato a trovare un’azienda di calcio. C’era una società che faceva lavoro video-tattico e scouting, ho cominciato così“.

Poi l’inizio dal Monaco: “Ho mandato il mio cv, ho aspettato e una volta il DS mi ha chiamato per fare un colloquio con me perché il mister, Claudio Ranieri, voleva una persona che facesse il match analyst. Sono venuto a Montecarlo, abbiamo fatto un meeting e la settimana dopo sono andato“. Poi il passaggio al Milan: “Era l’estate in cui Elliott ha preso il club. Mi hanno chiamato in agosto per fare il Capo Scout. Ho fatto tre meeting e siamo arrivati a dicembre. Da agosto a dicembre dovevo lavorare col Monaco e nel frattempo pensare al Milan, ma per me la scelta era già fatta. Ho dovuto parlare con il Monaco e spiegarglielo, non era facile“. Infine Moncada ha rivelato le differenze tra Monaco e Milan a livello di lavoro: “Qua c’è molta più pressione, una tifoseria molto più importante. In Italia c’è passione, sempre. Tutti parlano di calcio. A Monaco nessuno parla di calcio. Parliamo di altre cose: di macchine, di ristoranti, non tanto di calcio. Ho visto subito che bisognava fare le cose per bene, che bisognava lavorare, trovare giocatori giusti e creare un processo di lavoro: a Monaco magari era molto più facile, qua era importante creare un processo“.