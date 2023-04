Milan: Messias parzialmente in gruppo, ok Diaz e Kalulu

Il Milan ha ripreso a lavorare in vista della gara di venerdì sera contro l’Empoli. Buone notizie per Stefano Pioli, che ha ritrovato Junior Messias. Il brasiliano, reduce da una lesione al bicipite femorale della coscia destra subita contro il Tottenham, si è allenato parzialmente in gruppo, e potrebbe essere convocato venerdì, mentre non sembrano esserci dubbi per la sfida di Champions contro il Napoli della prossima settimana. Contro la squadra di Spalletti potrebbe tornare a disposizione anche Kalulu, che si era fermato con la Francia Under 21 per una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il difensore sta recuperando bene, e al massimo potrebbe rimandare il suo rientro alla sfida di ritorno. Buone notizie anche per Diaz, uscito per un fastidio all’adduttore destro domenica sera a Napoli: il fantasista sta bene e contro l’Empoli dovrebbe essere a disposizione, a meno che Pioli non voglia concedergli un turno di riposo per non correre rischi.