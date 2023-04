Milan-Lecce 2-0, Baroni: “La squadra è in crescita, la ruota girerà”

Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Lecce, match della trentunesima giornata di Serie A 2022/2023: “La squadra è in crescita e i ragazzi ci credono. Hanno disputato una grande gara e sono sicuro che con questa voglia e determinazione la situazione girerà. Sicuramente c’è il rammarico, ma il nostro spirito deve essere questo fino alla fine“.

“In questo momento stiamo facendo più di altre squadre ma raccogliendo meno. Gli episodi non saranno negativi per sempre e dal canto nostro non manca la voglia di venire fuori. Ci aspettano gare in casa che non possiamo sbagliare. Dobbiamo farci trovare pronti – ha proseguito l’allenatore dei salentini – Il Milan gioca un calcio intelligente, con due giocatori sempre larghi e due trequartisti dentro al campo. Fino al primo gol abbiamo concesso pochissimo. Cosa ci è mancato? L’attenzione in certi episodi e un pizzico di fortuna in più, come sul palo di Banda“.