Napoli, Giuntoli: “Spalletti per noi è sempre stato confermato. Juventus su di me? Solo indiscrezioni giornalistiche”

Momento di tracciare una linea sul presente e sul futuro del Napoli per Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli, autore in questa stagione di clamorosi colpi, ha parlato dell’avvenire prossimo di Luciano Spalletti saldamente sulla panchina campana e anche del suo di futuro. Queste le parole di Giuntoli a DAZN.

Sul futuro di Spalletti: “L’abbiamo sempre confermato. Non è tanto il momento, adesso, dopo o prima: il mister è confermatissimo e la cosa non fa notizia“. Sui possibili postumi lasciati dal Milan: “Un po’ di paura c’è sempre, ma i ragazzi hanno dimostrato di saper reagire e contiamo di farlo anche stasera“. Sull’interesse della Juventus per lui: “Sono indiscrezioni giornalistiche. Se mi chiamo fuori? Ho un contratto col Napoli e non c’è nulla“.