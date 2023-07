Barcellona-Real Madrid, Ancelotti: “Cinque legni? Non mi era mai capitato”

“Cinque legni? Non mi era mai capitato, ma meglio nelle amichevoli estive“. Carlo Ancelotti scherza al termine del Clasico giocato in Texas e perso per 3-0 contro il Barcellona dal suo Real Madrid, un passivo troppo pesante alla luce delle quattro traverse e un palo colpiti dai suoi. “Una partita ben giocata – prosegue il tecnico dei blancos – Abbiamo avuto opportunità ma non siamo stati bravi sui calci piazzati. Poi alla fine eravamo senza equilibrio, fa male ma tengo le cose belle. Sembrava che ci fosse un muro davanti. La nostra è una squadra nuova e dobbiamo adattarci, ma senza un ‘9’ abbiamo creato molto”.

Qualche preoccupazione per Arda Guler e Mendy. “Arda ha un problema al ginocchio, speriamo di risolverlo a Madrid, per Mendy un fastidio muscolare alla coscia – spiega Ancelotti – Se Vinicius sarà il rigorista? Stiamo testando, potrà essere lui come potrà esserlo Modric”.