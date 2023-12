Milan, Leao risponde ai fischi contro il Sassuolo: “Sarò sempre io contro me stesso”

Rafael Leao non ha certo convinto in Milan-Sassuolo, ultima gara del 2023 dei rossoneri di Pioli. Il portoghese è stato ancora beccato da alcuni fischi da parte dei tifosi presenti a San Siro, che non hanno certo apprezzato la prestazione del classe ’99. Quest’ultimo ha risposto dopo poche ore sui social, con un post che ricapitola il meglio dell’anno e una didascalia eloquente: “Sarò sempre io contro me stesso: grazie 2023, 2024 stiamo arrivando”.

Il post di Leao su Instagram