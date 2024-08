Milan, Leao: “Fonseca allenatore giusto, Ibra mi dice di essere più cattivo in campo”

In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Rafa Leao ha parlato della nuova stagione che attende il Milan e in particolare del nuovo allenatore: “Fonseca è una persona diretta, fa vedere immediatamente ciò che vuole. Per gli attaccanti è il massimo perché le sue squadre hanno sempre giocato un bel calcio. A mio avviso abbiamo già capito tutte le sue idee di gioco. Lo reputo l’allenatore giusto per il Milan, un club la cui identità è storicamente con la palla. A me personalmente chiede di stare largo, cercare il pallone e fare uno-due per avvicinarmi all’area di rigore“.

Sugli acquisti del club, invece: “Morata è un campione, come lo era Giroud di cui ha preso il posto. Lo conosco bene: lavora ed è molto mobile, sarà bello per noi altri attaccanti. Mi auguro che faccia tanti gol. Pavlovic invece ha fisico, è forte e bravo con la palla“. Il portoghese ha poi parlato del rapporto con Zlatan Ibrahimovic: “Quando giocavamo avevamo un’amicizia diversa, era sempre al mio fianco. Adesso so che se ne ho bisogno posso chiamarlo a qualsiasi ora. Mi parla sempre di mentalità, dicendomi di essere più cattivo in campo. E io voglio esserlo“. Infine, Leao ha concluso con un annuncio personale: “Tra poco diventerò papà di due gemelli, dovrebbero nascere a novembre. Li chiameremo Rodrigo e Tiago“.