Milan, Leao: “Abbiamo fatto un lavoro incredibile in dieci uomini”

“Era una partita importante, abbiamo fatto di tutto per vincere. Nel finale hanno costruito alcune azioni in cui potevano segnare, ma i 10 che sono rimasti in campo hanno fatto un lavoro incredibile”. Lo ha detto l’attaccante del Milan, Rafa Leao dopo la vittoria per 2-1 sul campo della Roma. Una rete in rovesciata del portoghese vale il momentaneo 2-0: “La provo da tre anni, è arrivata oggi – spiega a Dazn -. Ma è la vittoria la cosa più importante, andiamo alla sosta con tranquillità. Sono pronto ad aiutare la squadra dentro e fuori dal campo. Derby? Inizieremo a prepararlo dopo la sosta”.