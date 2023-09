Roma-Milan, silenzio stampa Mourinho: non parla alle televisioni nel post partita

Arriva la comunicazione ufficiale da parte della Roma, riferita da Dazn, del silenzio stampa di José Mourinho dopo la sfida contro il Milan. Il tecnico portoghese non parlerà alle televisioni, non si presenterà nemmeno in conferenza nonostante gli obblighi legati alla Lega Serie A. Come riferisce Dazn, Mourinho era molto nervoso durante la partita per le decisioni arbitrali. Lo Special One non parla alle tv nel post partita dall’ultima dello scorso campionato, quando fu un vero e proprio show nel post Spezia, poi le due giornate di squalifica di inizio campionato.