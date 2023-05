Milan-Lazio, Sarri: “Ho visto un squadra sfiduciata”

“Il mio unico grande rammarico è trovarsi sotto 2-0 dopo 29 minuti senza che la partita fosse praticamente cominciata visto che nessuna delle due aveva tirato in porta. Noi a livello di reazione dovevamo fare di più, la squadra sembrava non crederci. Ho visto una squadra sfiduciata, che stava abbandonando la partita; questo è l’aspetto che mi ha preoccupato. Abbiamo anche qualche giocatore non in condizione fisica e mentale e questo ci mette in difficoltà”. Così Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, commenta la sconfitta contro il Milan ai microfoni di DAZN. Poi una riflessione su Immobile: “Ciro è uno che se non segna anche dal punto di vista mentale si accascia. Fisicamente gli manca qualcosa ma credo che avrebbe bisogno di segnare un gol. Cosa mi aspetto ora? Di fare 4 partite toste, alla ricerca del risultato a ogni costo. Se pensiamo ci siano partite facili prendiamo una brutta strada”, conclude Sarri.