Milan, Krunic: “Ho dimostrato di meritare questa maglia, andremo a Roma per vincere”

Rade Krunic è stato intervistato da Milan TV a pochi giorni dalla sfida di campionato contro la Roma: “Lo scontro diretto sicuramente pesa molto. Affronteremo un avversario ostico che in casa ha sempre fatto bene. Andremo a Roma per vincere”.

Il bosniaco si è soffermato sul suo percorso in rossonero e sul miglioramento della squadra: Sono migliorato molto, come anche tutta la squadra. Abbiamo grandi margini di crescita, soprattutto i ragazzi più giovani di me. Sono contento del mio percorso, ho dimostrato di meritare questa maglia. Ci sono stati alti e bassi. Sicuramente l’obiettivo di inizio stagione era di vincere ancora lo Scudetto perché noi pretendiamo sempre il massimo. L’obiettivo è arrivare nelle prime quattro e fare il meglio possibile nel derby in semifinale. Il Milan ovviamente deve giocare la Champions e dobbiamo raggiungere questo traguardo”.