Milan ko in amichevole con volti nuovi e riserve: il Trento vince 1-0

“Che vittoria”. Lo scrive il Trento sul suo profilo Instagram, poco dopo l’allenamento congiunto contro il Milan concluso con la vittoria per 1-0. Dopo il successo di ieri ai rigori contro il Monza nel primo Trofeo Silvio Berlusconi, infatti, i rossoneri sono subito tornati in campo oggi a Milanello. Un modo per testare alcuni nuovi acquisti (Musah e Chukwueze), le seconde linee e alcuni giovani, come Bartesaghi (ieri in campo nel finale). Alla fine però fa festa il Trento (che milita in Serie C) con una vittoria per 1-0 grazie alla rete segnata al 24′ della ripresa da Sipos. Tanti gli assenti tra dinamiche di mercato (De Ketelaere e Origi) e problemi fisici (Messias e Calabria), oltre ai titolari di ieri.

Nel primo tempo Colombo sfiora il gol prima di testa e poi da buona posizione di sinistro. Il portiere del Trento Russo si fa trovare pronto su Romero e Adli al 37′, nel finale di frazione Florenzi si affaccia pericolosamente dalle parti della porta avversaria. Il Trento nella ripresa segna quindi in contropiede con Sipos al 69′. Nel finale ci prova anche Traorè, ma Russo si gode un clean sheet prestigioso. Gli allenamenti dei rossoneri ripartiranno domani.