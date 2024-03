Milan, Kjaer: “Futuro? Qui sto bene, spero di rimanere”

Dal ritiro della nazionale danese, Simon Kjaer, parla del suo futuro al Milan, visto che il quasi 35enne difensore rossonero ha il contratto in scadenza a giugno: “Sono dove voglio essere, mi trovo bene al Milan. Se dovessi rimanere sarei felice perché è il club dove ho sempre sognato di giocare. In caso contrario sarò libero di decidere assieme alla mia famiglia dove andare, per cui in ogni caso non sono preoccupato”.

“Naturalmente ho anche le mie richieste, non vorrei rimanere per stare seduto in panchina a guardare ma sono sicuro che il Milan sia sulla stessa lunghezza d’onda e non verrà a propormi qualcosa a cui non posso dire di sì. Sanno a quali condizioni possono convincermi a rimanere, altrimenti è meglio non continuare insieme”, sottolinea il danese ancora convinto di poter dire la sua nel club rossonero.

Kjaer rivela di aver rifiutato in passato offerte dall’Arabia Saudita e dal Qatar e, più che tornare in patria, preferirebbe rimanere in Serie A: “Mia moglie è svedese, quindi la Danimarca è casa solo per me, non per lei. Per noi è l’Italia casa, perché lì abbiamo trascorso il periodo più lungo”.