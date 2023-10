Milan-Juventus, Zazzaroni: “Thiaw gli ha dato una mano, ma la vittoria è frutto delle conoscenze di Allegri”

“Thiaw gli ha dato una grossa mano lasciando il Milan in dieci al quarantesimo del primo tempo, ma il resto è tutto suo, frutto delle sue conoscenze, del calcio che oggi può fare, più che di quello che sa fare”. Nel suo commento il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni celebra Massimiliano Allegri all’indomani della vittoria della Juventus per 1-0 su un Milan rimasto in 10 al 40′ per il rosso a Thiaw. “Un anno fa, l’8 ottobre, sempre alla nona giornata, era finita 2-0 per il Milan, stavolta la Juve ha portato a casa il massimo, togliendo tutti gli spazi possibili a Leao e compagni”, scrive Zazzaroni che promuove tre singoli in particolare: “Mi è piaciuto Kean, che ha lottato tanto, anche Rugani è stato efficace, Locatelli l’ha risolta col suo pezzo forte, il tiro dalla distanza di sette anni”.