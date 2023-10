Milan-Juventus oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Oggi, domenica 22 ottobre, Milan e Juventus si sfideranno nel big match valido per la nona giornata di Serie A 2023/2024. Calcio d’inizio in programma alle 20:45 a San Siro. Rossoneri che sono chiamati a vincere per rispondere all’Inter, vittoriosa ieri in casa del Torino. Bianconeri che vogliono provare ad accorciare il margine proprio sulla squadra di Pioli, al momento distante quattro punti. La sfida sarà visibile in diretta, in esclusiva e in streaming su DAZN.