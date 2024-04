Milan-Inter, Albertosi: “Il derby finisce 2-2, può andare bene ad entrambe le squadre”

“Una vittoria dell’Inter nel derby? Sarebbe una delusione incredibile. Se i milanisti vedessero domani gli interisti esultare per aver conquistato il tricolore, dopo essere stati eliminati in settimana dall’Europa League, si tratterebbe di una batosta non indifferente”. A dirlo, in un’intervista concessa a Tuttosport, è l’ex portiere Enrico Albertosi, soffermandosi sulla stracittadina di lunedì che può consegnare l’aritmetica dello Scudetto alla squadra di Simone Inzaghi. Il Milan si affida ai suoi due big: “Chi può essere decisivo? Leao o Giroud, siamo sempre lì. Di altri sinceramente non ne vedo molti”. C’è spazio per un pronostico: “Direi con un 2-2. Sarebbe un risultato che in fin dei conti potrebbe andare bene a tutte e due le squadre”.