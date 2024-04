Milan-Inter 1-2, Pioli: “Mio ciclo finito? Anche Inzaghi sembrava da buttar via, poi ha fatto questo”

“Sono passato nello spogliatoio a provare a tirar su il morale ai ragazzi. È una sconfitta pesante per quello che significa. Dobbiamo finire il campionato e sabato abbiamo un’altra partita importante contro la Juventus. Purtroppo non siamo riusciti a pareggiare questo derby”. Lo ha detto Stefano Pioli a Dazn dopo la sconfitta del suo Milan che ha consegnato la seconda stella all’Inter: “La priorità della partita era quella di aspettarli di più e trovare spazi per le ripartenze. L’Inter nel primo tempo ci ha fatto male sul calcio d’angolo e nei contropiedi. Volevamo stare più bassi per evitare quello che poi si è verificato nel secondo tempo sul gol di Thuram. La squadra ha lottato con generosità, senza trovare il pizzico di fortuna necessario. L’Inter ha fatto un campionato eccezionale, perdendo una partita quasi per sbaglio. I nerazzurri hanno la rosa più forte della serie A da 3 o 4 anni. Noi siamo mancati nella continuità di prestazioni di alto livello. Se la differenza tra l’Inter e le altre è così notevole significa che le altre devono fare grandi passi in avanti”.

E ancora: “Siamo partiti molto bene quest’anno, dopo otto giornate eravamo primi in classifica. Poi dopo quella sosta abbiamo avuto un mese molto difficile. Le due partite con la Roma non sono state quelle che avremmo dovuto fare. Stavamo bene e avevamo i nostri migliori giocatori nelle migliori condizioni. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi per quanto hanno messo stasera sul campo”. E sul suo futuro: “Non so se il mio ciclo sia finito. Simone Inzaghi 14 mesi fa sembrava in difficoltà e da buttare e poi ha fatto tutto questo. Io sto bene e lavoro bene. Credo che la squadra abbia dei margini di miglioramento. Ora bisogna finire bene il campionato e poi fare le valutazioni del caso”.