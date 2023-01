Milan-Inter 0-3, Zhang: “Finché sarò presidente, i tifosi possono stare tranquilli”

“Vincere i derby è sempre emozionante, specialmente in una finale”. Questa tutta la gioia del presidente dell’Inter, Steven Zhang, dopo la vittoria dei nerazzurri per 3-0 contro il Milan in Supercoppa. “Negli ultimi 6-7 anni abbiamo vinto quattro trofei, è una grande soddisfazione per tutti noi” ha aggiunto il numero 1 dell’Inter, che con questo trofeo diventa il quarto presidente più vincente nella storia del club: “È un viaggio fantastico, devo ringraziare tutti quelli che mi fanno compagnia in questo viaggio, dai dirigenti ai tecnici ai giocatori”. Infine, sul futuro: “Finché sarò il presidente, i tifosi possono stare tranquilli: il progetto sarà concentrato sul vincere trofei” conclude Zhang.