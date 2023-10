Milan, infortunio Sportiello: con la Juventus gioca Mirante

Emergenza totale in casa Milan in porta. Oltre alla squalifica di Mike Maignan, Stefano Pioli deve gestire anche l’infortunio di Marco Sportiello. Secondo Sky Sport, il portiere ha accusato nelle ultime ore un problema muscolare e sarà indisponibile per il match di domenica sera contro la Juventus. L’estremo difensore si è procurato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro e quindi dovrà lasciare il posto tra i pali ad Antonio Mirante, terzo portiere di 40 anni, che in rossonero ha accumulato un solo minuto in Serie A (nel giugno 2023 contro il Verona). L’ultima da titolare risale all’aprile del 2021 quando vestiva la maglia della Roma.