Milan, infortunio per Morata: salta il Parma, previste un paio di settimane di stop

Pessime notizie per il Milan, che dopo una sola giornata di campionato perde per infortunio Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, arrivato in estate dall’Atletico Madrid, era stato subito protagonista nel match contro il Torino, entrando in campo nella ripresa e segnando all’89’ il gol dell’1-2, dando vita alla rimonta dei rossoneri. Apparentemente, però, Morata non era in condizioni fisiche ottimali e la mezz’ora giocata a San Siro gli è costata caro visto che dovrà fermarsi per qualche settimana.

In attesa degli esami strumentali che stabiliranno con più precisione i tempi di recupero, si parla di almeno un paio di settimane di stop per Morata, alle prese con un problema muscolare. Al momento, la certezza è che salterà la partita contro il Parma, ma è molto probabile che non sarà a disposizione neppure per il match dell’Olimpico contro la Lazio. Al suo posto, salvo sorprese, toccherà dunque a Luka Jovic, partito titolare già contro il Torino ma protagonista di una prova piuttosto deludente.